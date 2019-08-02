الخارجية الأمريكية: منع مسئولين فنزويليين من السفر إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إنها ستمنع اثنين من المسئولين الفنزويليين المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الوزارة -في بيان لها نقلته قناة (يورونيوز) الأوروبية- إن المسئولين هما قائد القوات الخاصة الفنزويلية "رافاييل إنريكي باستاردو مندوزا" ورئيس الاستخبارات "إيفان رافاييل هيرنانديز دالا"، مشيرة إلى أنهما متهمان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. رافاييل هيرنانديز دالا"، مشيرة إلى أنهما متهمان بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات اقتصادية على هذين المسئولين بجانب ثلاثة آخرين في شهر فبراير الماضي.

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