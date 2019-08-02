البنتاجون يعلن تطوير صواريخ جديدة

تعتزم الولايات المتحدة الإسراع في تطوير صواريخ (أرض-جو) جديدة، وذلك بعد وقت قصير من إعلان واشنطن الانسحاب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - أن الولايات المتحدة ستسرع عملية تطوير صواريخ أرض- جو جديدة بعد الخروج من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى مع روسيا.
وأكد البنتاجون أن الخطوة تأتي كرد فعل حذر على تحركات روسيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو قد أعلن الجمعة، خلال زيارة إلى بانكوك للمشاركة في قمة إقليمية، أن واشنطن أعلنت بصفة رسمية انسحابها من المعاهدة، التي أبرمت مع روسيا عام 1987 إبان الحرب الباردة.
هي المسؤول الوحيد عن انتهاء المعاهدة".
وأضاف بومبيو أن "انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يبدأ مفعوله اليوم"، مشيرا إلى أن "روسيا
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في الثاني من أغسطس 2019 ومبادرة من الجانب الأمريكي، انتهت... المعاهدة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة وقصيرة المدى".
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف الولايات المتحدة إلى تجميد نشر الصواريخ المتوسطة المدى، بعد أن انتهت المعاهدة.
وتحظر المعاهدة على الجانبين وضع صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى تطلق من البر في أوروبا ما يقلل من قدرتهما على توجيه ضربات نووية مباغتة.
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