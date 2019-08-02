التحالف: لا صحة لما يروجه الحوثيون حول سيطرتهم على مواقع سعودية

نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية باليمن ادعاءات الميليشيات الحوثية بسيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.

وأكد المصدر -حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية- أن الميليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة

الحزم وإعادة الأمل ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.



وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيات الحوثية الإرهابية بسيطرتها على 15 موقعا عسكريا في نجران وجيزان

خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.



واعتبر المصدر أن ما تدعيه الميليشيات وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية، والتي كان آخرها ادعائهم باستهداف موقع عسكري في الدمام، وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيات الحوثية وأدواتها الإعلامية.