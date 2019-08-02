نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية باليمن ادعاءات الميليشيات الحوثية بسيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.
وأكد المصدر -حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية- أن الميليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفةالحزم وإعادة الأمل ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.
وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيات الحوثية الإرهابية بسيطرتها على 15 موقعا عسكريا في نجران وجيزان
واعتبر المصدر أن ما تدعيه الميليشيات وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والانتصارات الحوثية الوهمية، والتي كان آخرها ادعائهم باستهداف موقع عسكري في الدمام، وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيات الحوثية وأدواتها الإعلامية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: لا صحة لما يروجه الحوثيون حول سيطرتهم على مواقع سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.