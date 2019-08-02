حاولوا كثيراً ولكنهم فشلوا .. زاخاروفا تعلق على العقوبات الأمريكية ضد روسيا

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تعليقا على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، عن أنه في السنوات الأخيرة حاول المبادرون بفرض عقوبات على روسيا كثيرا ولكنهم فشلوا.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "في السنوات الأخيرة، حاول المبادرون كثيرا فرض عقوبات على روسيا، لكنهم فشلوا. إن محاولة إجبار روسيا على تغيير سياستها الخارجية والداخلية، والتخلي عن مصالحها الخاصة لصالح إرضاء مطالبات الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم، قد

فشلت فشلا ذريعا... واشنطن في كل مرة تعرض حالة عجزها".وأضافت زاخاروفا أن "الولايات المتحدة تواصل استخدام حادثة التسمم العام الماضي في المملكة المتحدة لعميل بريطاني سابق وابنته لتأزيم العلاقات مع روسيا".وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية، قد أعلن اليوم الجمعة أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال البريطانية وذلك بسبب عدم تقديم موسكو لأي ضمانات مطلوبة.وقال المسؤول: "بعد الحزمة الأولى من العقوبات ردا على استخدام روسيا لـ (غاز نوفيتشوك) خلال عملية محاولة اغتيال عميل الاستخبارات الروسي في المملكة المتحدة، لم تقدم روسيا الضمانات التي يتطلبها القانون الأمريكي، وبالتالي فإننا نقدم الحزمة الثانية من العقوبات".يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ4 من مارس الماضي.ومن جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.