صلالة تستضيف أعمال المنتدى العربى الأول للسياحة والتراث

على مدار عدة أسابيع وعلى امتداد خريطة سلطنة عُمان تتتابع فعاليات وطنية عديدة فى كافة المحافظات والولايات احتفاء بيوم النهضة الذى تحتفل به منذ أن تولى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مقاليد الحكم، حيث يتوج الشعب العمانى الشقيق هذا العام إنجازات نحو نصف قرن.

وتزامنا مع الاحتفالات بيوم النهضة تشهد السلطنة العديد من الفعاليات المهمة.

فى مقدمتها تم عقد أعمال المنتدى العربى الأول للسياحة والتراث، الذى نظمه المركز العربى للإعلام السياحى بمشاركة مجموعة من المؤسسات الإعلامية والسياحية والتراثية من الوطن العربى وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحى.

ويهدف المنتدى إلى إبراز المقومات التى تزخر بها السلطنة إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين قيادات القطاعين الإعلامى والسياحى بالإضافة إلى مناقشة الترويج لسياحة الفعاليات

والمؤتمرات.

شمل الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسنى وزير الإعلام، برعايته حفل ختام المنتدى، حيث قام بتكريم نخبة من الخبراء المشاركين.

أكد المنتدى فى ختام أعماله فى مدينة صلالة على أهمية تطوير تخطيط البرامج التقليدية التى تتضمن الأنماط السياحية التاريخية والثقافية والأثرية، وثمن المشاركون دور الإعلام فى السلطنة فى زيادة الوعى السياحى وإبراز الدور الذى يمكن أن تقوم به السياحة الثقافية فى دعم المجتمعات المحلية.

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ودعوا إلى أهمية التكامل بين السياحة والإعلام والثقافة من خلال تفعيل العمل المشترك والتنسيق الكافى بين الجهات المتخصصة فى الأمة العربية.

وأشار الخبراء فى توصياتهم إلى ان صناعة السياحة خير سبيل للحفاظ على

التراث والموروث الثقافى للشعوب، إلى جانب دعمها اللامحدود للمجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا، الأمر الذى يعززه وضعها فى مقدمة الأولويات.

وأوصى المنتدى الذى عقد بمشاركة واسعة من المؤسسات المعنية فى الوطن العربى واستمر يومين، بوضع نمط السياحة الثقافية فى مقدمة أولويات الدول العربية.

اشتمل جدول الأعمال فى اليوم الختامى على جلسة حوارية حول العلاقة التكاملية بين التراث والسياحة ودور الإعلام فى الترويج وزيادة الوعى للسكان المحليين، وتحدث فيها مجموعة من المختصين والخبراء، إلى جانب إقامة حلقات عمل تخصصية بمشاركة جهات دولية معنية كمنظمة السياحة العالمية ومنظمة التربية والثقافة والعلوم.

كان محمد بن سلطان البوسعيدى وزير الدولة ومحافظ ظفار قد رعى حفل الافتتاح بحضور الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى، وزير الإعلام، والشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية، ونخبة من كبار المسئولين فى السلطنة والدول العربية.

تخلل حفل الافتتاح تقديم عروض مرئية عن السياحة العمانية وفعاليات مهرجان صلالة، بالإضافة إلى افتتاح معرض مصاحب حول السياحة والتراث.