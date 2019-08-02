عاجل-التحالف: ما يدعيه الحوثيون والأبواق الإعلامية المتعاطفة معه قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات

وعبر المصدر عن السخرية من ادعاءات المليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقع عسكري في جازان ونجران خلال الثلاثة الأيام الماضية مشيرا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة، كما اعتبر المصدر أن ما تدعيه المليشيا وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها هي قصص خيالية تضاف إلى مئات القصص والفبركات والإنتصارات الحوثية الوهمية والتي كان آخرها إدعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للمليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية.
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