147 منظمة تدين جرائم الحوثيين بحق المدنيين

عدن (الاتحاد)

أصدرت 147 منظمة مجتمع مدني أمس، بياناً استنكرت فيه الصمت الإقليمي والدولي على جرائم ميليشيات الحوثي بحق المدنيين.

وجاء في البيان «نحن منظمات المجتمع المدني ندين ارتكاب ميليشيات الحوثي عدداً من الجرائم بحق المدنيين، والتي تؤكد تعمدها لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتعمدها للقتل المباشر واستهداف الأطفال». وحملت المنظمات، الأمم المتحدة المسؤولية التبعية إزاء صمتها على جرائم القتل والقصف الذي أدى إلى استمرار الميليشيات في ارتكاب تلك الجرائم بشكل يومي مستغلة المواقف الضبابية للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، خاصة أن الأعمال التي ارتكبتها الميليشيات في عدن تؤكد بأن الميليشيات لا تسعى للسلام ومستمرة في ارتكاب الجرائم وانتهاكها للقرارات الأممية. وأكدت أن «حياة الإنسان في اليمن فوق كل اعتبارات سياسية كانت أو غيرها من الأعذار التي يمكن أن تبرر بها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية مواقفها المتخاذلة تجاه إجرام وانتهاكات ميليشيات الحوثي».

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