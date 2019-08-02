اليمن ينضم إلى التحالف الدولي ضد "داعش"

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أعلن اليمن انضمامه إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش». وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة اليمنية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ونبذ التطرف الديني والفكري، كونه ظاهرة خطيرة لا دين لها ولا وطن، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

وأشار مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، إلى أنه وعلى الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد بسبب الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، إلا أن اليمن عازم على الاستمرار في جهود مكافحة الإرهاب والتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية في اليمن والولايات المتحدة الأميركية. وتشكل التحالف الدولي ضد «داعش» في سبتمبر 2014، ويبلغ عدد أعضائه 80 عضواً، ويلتزم التحالف الدولي بدحر تنظيم «داعش» وإلحاق الهزيمة به، والتصدي له على كافة الجبهات، والعمل على هدم شبكاته والوقوف أمام طموحاته بالتوسع العالمي.

وفي السياق، أعلن تنظيم «داعش»، أمس، مسؤوليته عن الهجوم الدامي الذي استهدف مركزاً للشرطة في عدن، أمس الأول، والذي تزامن مع آخر نفذته ميليشيات الحوثي على معسكر، مما خلف عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي على شبكات التواصل الاجتماعي أن الهجوم الإرهابي في عدن نفذ بواسطة سيارة يقودها انتحاري.

وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليمنية «سبأ»، أن الهجوم على مركز الشرطة أسفر عن سقوط 13 شرطياً.

وأوضحت أن استهداف مركز شرطة «الشيخ عثمان» وقع في تمام الثامنة من صباح أمس الأول.

وفي سياق آخر، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بشدة القصف الصاروخي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أمس الأول، ضد معسكر «الجلاء» في منطقة «البريقة» والهجمات الإرهابية على مركز للشرطة في مدينة عدن.

ووصف الزياني في تصريح صحفي القصف والهجمات التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات بأنها أعمال إجرامية وحشية تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة. وأعرب عن استنكاره لمواصلة ميليشيات الحوثي أعمالها العدوانية، وسفك الدماء، وبث الذعر والفوضى والاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار، وإصرارها على عدم الجنوح إلى السلم وتجاهل دعوات الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي يضع حداً للحرب الدائرة في اليمن، وينهي معاناة الشعب اليمني.

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف البحرين الداعم للحكومة الشرعية في اليمن وجهودها الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، وبما ينهي كافة أشكال التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

بدوره، أدان السودان الاعتداءات الإرهابية. وقالت الخارجية في بيان لها أمس، إن تزامن هذه الاعتداءات يكشف رغبة من يقفون وراءها في إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والقضاء على مؤسسات بسط الأمن والقانون في اليمن بتوظيف أكثر الأساليب الإرهابية قسوة وفظاعة.