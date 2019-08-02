قرقاش: إعادة الانتشار بالحديدة حصيلة حوار موسع مع التحالف

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن إعادة الانتشار في الحديدة هي حصيلة حوارات موسعة مع التحالف، مشيراً إلى الاتفاق مع السعودية على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن ومتهماً قطر بالصيد في الماء العكر.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف، واتفقنا مع السعودية الشقيقة على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني».

وقال معاليه في تغريدة أخرى «مقال الأخ عبدالرحمن الراشد في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم أبداً، الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حالاته، وكم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلاً من تعميقها». وأردف «وأعود إلى طرح الأخ عبدالرحمن بأن أزمة قطر لم ترتبط حصرياً بتوجه سياستها الخارجية بل التدخل والإضرار بجيرانها وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة».