"مباشر قطر": "الحمدين" يهدف للسيطرة على المشهد الإعلامي في المنطقة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكد تقرير لقناة «مباشر قطر»، أن هناك تحركات مشبوهة، يحاول من خلالها نظام الحمدين الحاكم في الدوحة السيطرة على المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، ومحاولة تغيير الرأي العام العالمي بصفة عامة، ضمن مخطط خبيث، يسعى من خلاله تميم بن حمد إلى ترويج مشروع الإخوان الهدام وسياسات التخريبية في مختلف دول العالم.

وأضاف تقرير «مباشر قطر»، أن هذا المشروع أزاح الستار عنه، رئيس مجلس إدارة مدينة قطر الإعلامية، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الدوحة، سيف بن أحمد آل ثاني، حيث أكد في مقابلة تلفزيونية مؤخراً سعي الحكومة القطرية إلى الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها وسيلة بديلة لوسائل الإعلام التقليدية، في الترويج للمشروعات والأفكار المختلفة.

ولفت التقرير إلى أن السياسة الجديدة التي ينتهجها النظام القطري في السيطرة على المشهد الإعلامي بمنطقة الشرق الأوسط، محاولة بائسة من أجل غسل أدمغة الشباب، ودفعهم نحو تبني فكر الإخوان، والإيمان بمشروعهم، والعمل على تنفيذه في المنطقة.

وأوضح التقرير، أن تنظيم الحمدين، ومن خلال العمل على مشروعه الإعلامي الواسع، يستهدف ضرب استقرار دول المنطقة، لا سيما مع تزايد استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها، وهو ما دفع النظام القطري إلى تبني هذه الاستراتيجية من أجل تنفيذ مشروعه التخريبي، وتوظيف هذه الأدوات في هدم دول المنطقة.