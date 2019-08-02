المعارضة التركية: قانون "الحرية والعدالة" يفرض "سيطرة كاملة" على الإنترنت

إسطنبول (وكالات) حذر عضو معارض من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، أمس، من رقابة محتملة بعدما جرى تمرير قانون جديد لمراقبة جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المنصات الإخبارية الأجنبية ومنصات البث المباشر مثل «نتفليكس».

وقال إلهان طاسجي، الذي ينتمي للحزب الجمهوري المعارض والعضو بالمجلس الذي يراقب وينظم ويعاقب جهات البث، لوكالة الأنباء الألمانية «قد نرى قريباً صوراً مغبشة ومحادثات خاضعة للرقابة على نتفليكس». وبموجب القانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية أول أمس، يتعين حصول الشركات المحلية والأجنبية على ترخيص من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي لبدء البث عبر الإنترنت. ووسع القانون الجديد صلاحيات الرقابة التي يتمتع بها المجلس التركي على الإذاعة والتلفزيون لتشمل البث المباشر عبر الإنترنت. وأشار طاسجي إلى أن المجلس يستخدم بالفعل شكاوى الأفراد ذريعة للرقابة على محتوى الإذاعة والتلفزيون، وهو أسلوب يمكن أن يصل إلى حجب المواقع الإلكترونية.

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