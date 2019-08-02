"الأطلسي" يؤيد انسحاب أميركا من المعاهدة النووية مع روسيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن يؤيد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن كل أعضاء الحلف يدعمون قرار الانسحاب.

وأوضح "لا نريد سباق تسلح جديد..أعتقد أنه يمكن تفاديه (سباق تسلح جديد) ولكن يتعين على روسيا أن تغير مسارها".

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت كل من واشنطن وموسكو، في وقت سابق اليوم، إنهاء معاهدة القوى المتوسطة وقصيرة المدى الموقعة بين الولايات المتحدة وروسيا.

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واعتبر الناتو أن موسكو "تتحمل المسؤولية الحصرية عن انتهاء المعاهدة".

وقال مجلس شمال الأطلسي، وهو الهيئة الرئيسية لصنع القرار السياسي داخل الحلف، إن روسيا لم تتخذ "خطوات يمكن التحقق منها للعودة للامتثال لالتزاماتها الدولية".

وأضاف المجلس إن حلف الناتو سيرد "بطريقة محسوبة ومسؤولة" على المخاطر التي يشكلها صاروخ "9 إم 729 " الروسي.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بخرق الامعاهدة عبر نشر صواريخ نووية تهدد دول أوروبا الغربية التي تشترك مع واشنطن في عضوية حلف شمال الأطلسي. وهو ما تنفيه موسكو.