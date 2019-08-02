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"التحالف" ينفي ادعاءات مليشيا الحوثي سيطرتها على مواقع سعودية

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نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات مليشيات الحوثي بسيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران و جيزان خلال الأيام الماضية.
وأكد المصدر وفقاً لما ورد عن صحيفة "عكاظ"  أن المليشيا الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

مشيراً إلى أن تلك المليشيات تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات 

وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
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