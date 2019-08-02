كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلات أميركية بذخائر نوعية لحماية هرمز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير عسكرية أميركية، الخميس، عن تسليح مقاتلات "إف 15" تشارك في طلعات جوية فوق هرمز، بذخائر عنقودية نوعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء والليزر لتحديد الأهداف وتدميرها بدقة.

وأشارت التقارير، وفقاً لتقرير أعدته منصة "مداد نيوز" السعودية، إلى أن "إف 15 إي" هي مقاتلة ثنائية الدور مصممة لأداء مهام جو - جو، وجو - أرض، وتقوم حالياً بدوريات لضمان التجارة البحرية الحرة والمفتوحة في المنطقة

كذلك أفاد تقرير لموقع THE WAR ZONE DRIVE، المتخصص في الشؤون العسكرية، بأن هذه الأسلحة قد تكون مفيدة لضرب قوارب صغيرة، كالتي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني.

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من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران.

وجاء ذلك في كلمة لبومبيو في العاصمة التايلاندية، بانكوك، خلال لقاء موسع بين دول منطقة جنوب شرقي آسيا وقوى عالمية.