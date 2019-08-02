كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: أمريكا تستشعر أن الصين هي الخطر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن سمير المحلل السياسي، إن هناك مباحثات بين روسيا وأمريكا لتقريب وجهات النظر حول اتفاقية الأسلحة النووية.

وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستشعر أن الصين هي الخطر المقبل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن الصين أكبر خطر استراتيجي.

وأوضح أن الصين رفضت الانضمام لمعاهدة الحد من الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة.

