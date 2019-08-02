صحيفة إسرائيلية: كوشنر التقى مسؤولين إماراتيين وعمانيين في المغرب لمناقشة “صفقة القرن”

وسط تكتم أمريكي عن تفاصيل الجولة الجديدة لمستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جريد كوشنر، للتحضير لـ”كامب ديفد”، كشفت صحيفة إسرائيلية أن كوشنر التقى مسؤولين خليجيين في المغرب.

وقالت صحيفة “جيروزالم بوست”، في مقال لها نشرته اليوم الجمعة، أن كوشنر التقى في المغرب كلا من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد ووزير الخارجية العماني، يوسف بعلوي بنعبد الله، لتوضيح تفاصيل الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “كوشنر كان برفقة جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، والمبعوث الخاص المكلف بالملف الإيراني في الإدارة الأمريكية، بريان هووك، ومساعد الرئيس، آفي بيركويتز”.

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وفي الوقت الذي يمتنع المسؤولون المغاربة عن تأكيد أي لقاء جديد لهم مع كوشنر، قالت الصحيفة الإسرائيلية إنه لم يتأكد أي لقاء إلى حد اليوم، بين كوشنر والمسؤولين المغاربة.

وكان كوشنر قد وصل، يوم الأربعاء، إلى الأردن والتقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان، وتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والتقى برئيس الوزراء ببنيامين نتانياهو، ثم توجه إلى مصر، حيث اجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها إلى المملكة العربية السعودية، ليختم جولته اليوم بالمغرب، وفق ما أوردت .

كوشنر سبق له أن زار الرباط في شهر ماي الماضي، حيث التقى بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وجلس على مائدة إفطار الملك محمد السادس، فيما خرجت مظاهرات بالآلاف تطالب الحكومة بعدم المشاركة في ورشة البحرين، قبل أن تعلن الحكومة عن تخفيض تمثيليتها في هذه الورشة إلى أدنى مستوياتها، بإرسال موظف في وزارة المالية، لم يتم الكشف عن هويته.