بسبب نشر صوره دون توقيع.. حمزة نمرة يعتذر من مصور مغربي “

اعتذر الفنان المصري حمزة نمرة، أمس الخميس، من مصور مغربي، بعدما استعمل الصور التي التقطها له بعدسته، مع حذف لاسمه منها.

ونشر نمرة مؤخرا، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفله بمهرجان تويزة بمدينة طنجة، لكنها نشرت مبتورة الجزء الذي يحمل اسم المصور الذي التقطها” صابر الطيبيوي.:

وقدم نمرة اعتذاره، عن حذف اسم صاحب الصور، بعدما اطلع على تعليق من أحد أصدقاء هذا الأخير، والذي استنكر ما حصل.

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وأوضح نمرة في اعتذاره، أن حذف اسم صاحب الصور لم يكون مقصودا، إذ كتب: “تم النشر من الأنستجرام فتم قطع الصور بشكل تلقائي ودون قصد. أنا آسف”.

ويتسبب أنستغرام في تأطير الصور عند نشرها لتناسب الحجم المحدد ، ويمكن أن يتم مشاركتها من خلاله على فايسبوك.

يذكر أن المصور المغربي الشاب صابر الطيبيوي، سبق وأن حقق جائزة “موروكو ويب أوردز “، وهو من بين الشباب الواعدين في ميدان التصوير الفوتوغرافي.