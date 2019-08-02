رسميا.. داني ألفيس يعود للدوري البرازيلي

أيمن عنبر – صحفي متدرب
أعلن نادي ساو باولوا البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده رسميا مع “داني ألفيس” الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة دون أي مقابل تمتد لثلاث مواسم بعد انتهاء عقده شهر يونيو المصرف مع الفريق الفرنسي.
وأكد النادي البرازيلي، في بلاغ رسمي، على موقعه على الأنترنيت، أن نجم منتخب “السيليساو” سيعود للدوري البرازيلي من جديد، وسيرتدي قميص الفريق لثلاث مواسم، بعد أن صال وجال في الملاعب الأروبية.
ويعد ألفيس، 36 عاما، من أفضل الأروقة بالعالم، حيث سطع نجمه مع فريق برشلونة الإسباني، قبل الانتقال لفريق عاصمة الأنوار الفرنسي، والأكتر تتويجا بالألقاب كما تم اختياره كأفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا لسنة 2019، التي أقيمت هذا الصيف في بلاد “السامبا”، البرازيل.
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