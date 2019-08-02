شرطة النجف تعلن تحرير مواطن بعد 24 ساعة على اختطافه بالمحافظة

اعلنت مديرية شرطة النجف، الجمعة، عن تحرير مواطن بعد 24 ساعة على اختطافه بالمحافظة، فيما اشارت الى ان أمن المواطن النجفي خط أحمر لا يمكن المساس به.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مواطنا تعرض اليوم إلى حالة اختطاف في المحافظة"، مبينة انه "على الفور انتقل قائد شرطة النجف الى محل الحادث وشكل فريقي عمل الأول للبحث والثاني للتحقيق وأشرف عليهما بنفسه مكون من شعبة الخطف التابعة لمكافحة اجرام النجف وشرطة الكوفه ومكافحة اجرام الكوفة وخلية الصقور الاستخبارية في النجف ومفارز من الامن الوطني ومفارز من مركز شرطة ميسان".

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واضافت انه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات والتحقيق المعمق تم تحديد مكان المختطف، وإعادته إلى ذوية".

واكد قائد الشرطة ان "أمن النجف والمواطن النجفي خط أحمر لا يمكن المساس به باي شكل من الأشكال"، لافتا الى "اننا سنعمل جاهدين على أداء هذة الأمانة".