أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، عن قيام سلطات بلاده بمنح الجنسية التركية لـ 92 ألفا و280 سوري.
وأكد الوزير أن "استقبال تركيا لهذا العدد من المهاجرين هو "أمر لم نشهده من قبل"، لافتا إلى أن "عدد الأطفال السوريين بتركيا، الذين هم في سن التعليم، بلغ مليونا و47 ألفا و536 طفلاً".
وأشار صويلو إلى أنه "من بين المجنسين "47 ألف بالغ، والبقية أطفال".
وفي حديثه عن إمكانية عودة السوريين لبلادهم، قال صويلو إن "الاستطلاعات والدراسات أظهرت وجود 65 إلى 70% ممن يريدون العودة فور تحقيق الأمن ببلدهم الأصلي"، مستبعداً في نفس الوقت أن "يؤدي وجود المهاجرين السوريين إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تعلن تجنيس أكثر من 92 ألف سوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.