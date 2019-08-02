رياضة 2019-08-02 | 20:46 12,972 مشاهدة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور للجماهير التي حضرت مباراة العراق امام فلسطين في ملعب كربلاء ضمن الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا، فيما حملوا يافطات كانت بمثابة رد على من انتقد احتفالية انطلاق البطولة قبل ايام.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. جماهير ملعب كربلاء يردون بطريقتهم على منتقدي حفل الافتتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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