أورسولا تعلن عزمها اقتراح ميثاق جديد حول الهجرة

أعلنت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الجمعة، من روما أنها تنوي اقتراح "ميثاق جديد حول الهجرة واللجوء" بهدف توزيع أفضل للجهود في صلب الاتحاد الأوروبي.



وقالت الألمانية أورسولا لايين، قبل لقاء مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي "أريد اقتراح ميثاق جديد حول الهجرة واللجوء، نحن بحاجة إلى حلّ جديد".

وأضافت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية أنها تريد إجراءات فعّالة لكن أيضاً إنسانية، مؤكدة أن تلك المهمة ليست سهلة.

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وتابعت قائلة: "من الضروري إعادة النظر في مفهوم توزيع الالتزامات. نعرف أن إيطاليا وإسبانيا واليونان معرضة جغرافيا.. من الضروري أن نكون قادرين على تأكيد تضامن الاتحاد الأوروبي لهذه الدول".

وتقوم الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية بزيارات لعواصم أوروبية عدة استعدادا لتسلم مهامها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر رئيس الحكومة الإيطالية أن من وجهة نظر روما ليس "في الإمكان تصوّر استمرار إلقاء مشكلة تدفق المهاجرين بثقلها على أول بلد يصلون إليه".

وقررت الحكومة الإيطالية إغلاق موانئها أمام المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين، معتبرةً أن الاتحاد الأوروبي لم يُثبت حتى الآن تضامنه في هذا المجال.