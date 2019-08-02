كالياري ينضم إلى سباق التعاقد مع الجزائري وناس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم نادي كالياري الإيطالي إلى سباق التعاقد مع الجزائري آدم وناس، جناح نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصبح وناس على رادار العديد من الأندية الراغبة في الفوز بخدماته في الصيف الحالي، وعلى رأسها ليل الفرنسي الذي كان قريبا من التعاقد معه في إطار صفقة انتقال الإيفواري نيكولاس بيبي لنادي الجنوب الإيطالي، قبل أن يفضل الأخير الانضمام لأرسنال الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن النادي الأول لجزيرة سردينيا يأمل في إقناع "الباتينوباي" ببيع موهبته الجزائرية.

كما أكدت أن مهمته لن تكون سهلة في ظل المنافسة الكبيرة التي يجدها من نادي ليل الفرنسي الذي جعل من وناس هدفا أولا له خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



يذكر أن نابولي أخرج الجناح الجزائري من حساباته بقرار من مدربه كارلو أنشيلوتي الذي لم يقتنع بالمستويات التي قدمها اللاعب خلال الموسم الماضي.

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وسبق لنجم منتخب الجزائر أن شارك في 39 مباراة مع بطل إيطاليا في مناسبتين سجل خلالها 5 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة.

وارتفعت أسهم وناس في الفترة الأخيرة خاصة بعد مشاركته في مسابقة أمم أفريقيا التي توج بها منتخب بلاده بعد فوزه على السنغال في المباراة النهائية.

وحقق وناس إنجازا خارقا للعادة في دورة مصر 2019 بتسجيله 3 أهداف وصناعته هدفا وحيدا في وقت لعب لا يتجاوز 121 دقيقة.



ويشهد ميركاتو نجوم الجزائر حركية كبيرة للغاية بعد ظهور معظمهم بشكل جيد خلال منافسات كأس أمم أفريقيا.