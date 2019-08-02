القوات السعودية تحرر 81 أفريقيا من قبضة الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنقذت قوات سعودية خلال عملية نوعية، 81 أفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة اليمنية كانت تستخدمهم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بعمليات الاتجار بالبشر.

وقال مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلان وكانت المليشيا تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة.





ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل، حيث إن أغلبهم يعاني من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.



