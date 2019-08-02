الان تتابع قيادي في الحرية والتغيير: التوقيع على الإعلان الدستوري قد يكون خلال ساعات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال القيادي في قوى الحرية والتغيير ساطع الحاج، الجمعة، إن التوقيع على الإعلان الدستوري السوداني قد يكون خلال ساعات.
وبدأت المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي السوداني حول الإعلان الدستوري.
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