مصدر بالتحالف العربي نفى لـ"واس" سيطرة أنصار الله على مواقع عسكرية سعودية بنجران

نفى مصدر رسمي في "تحالف دعم الشرعية في اليمن- التحالف العربي"، في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية "واس"، "ادعاءات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبر وسائلها الإعلامية، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية".
وأكّد أنّ "أنصار الله" تتكبّد كلّ يوم الهزائم والإنكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقّق أيّ تقدّم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لإختلاق الفبركات والأكاذيب الّتي تتحدّث عن انتصارات وهميّة عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيّديها في مناطق سيطرتها".
وركّز المصدر على أنّ "ما تدّعيه "أنصار الله" وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها، هي قصص خياليّة تُضاف إلى مئات القصص والفبركات والإنتصارات الوهمية، والّتي كان آخرها إدعاءهم باستهداف موقع عسكري في الدمام، وهو ما يعكس حالة اتّساع الخيال الكاذب للجماعة وأدواتها الإعلاميّة".
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