ظريف ردا على بومبيو: عهد القوى الكبرى قد ولىّ منذ امد بعيد

رد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ على نظيره الاميركي ​مايك بومبيو​، قائلا "ان عهد القوى الكبرى قد ولىّ منذ امد بعيد"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة​ وفي سياق ارهابها الاقتصادي المزمن قد فرضت المزيد من العقوبات على ​روسيا​".

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