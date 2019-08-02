نفى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف "سعي روسيا لإبرام صفقة جديدة حول إدلب"، داعياً تركيا والمعارضة السورية إلى "تنفيذ التزاماتهما بالاتفاقات القائمة، مؤكدا استعداد موسكو لمساعدتهما في ذلك".
ولفت إلى أن "هذا غير صحيح، لا يتم الحديث عن أي اتفاق جديد وهناك مذكرة وتفاهمات، والشيء الأهم هو تطبيق تلك التفاهمات، وهو ما تركز عليه روسيا جهودها"، مؤكداً "استعداد موسكو لمساعدة أنقرة في تنفيذ التزاماتها الخاصة بمنطقة إدلب لوقف التصعيد".
وأشار إلى أن "وفق مذكرة سوتشي، قطعت تركيا على نفسها الالتزامات وإن تعذر عليهم ذلك بمفردهم، يمكنهم التعويل علينا في مساعدتهم"، مضيفا أن "روسيا عرضت على المعارضة السورية أيضا مساعدتها في محاربة "تحرير الشام" وغيرها من التنظيمات المتطرفة في إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر لافرينتيف: لا نية لدى موسكو لعقد اتفاق جديد حول إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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