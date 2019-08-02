البنتاغون: بدأنا بتصميم صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

أعلن "​البنتاغون​" أن "​الولايات المتحدة​ بدأت بتصميم ​صواريخ​ تطلق من الأرض كانت محظورة بموجب معاهدة ​الصواريخ​ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة مع ​روسيا​ والتي انسحبت منها ​واشنطن​ بشكل أحادي". وكانت ​وزارة الخارجية الروسية​ قد أعلنت أنه "في الثاني من آب 2019 ومبادرة من الجانب الأميركي، انتهت المعاهدة بين ​الاتحاد السوفياتي​ والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى".

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