الأناضول: حوالي 300 سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا خلال اليوم

أفادت وكالة " الأناضول" بأن "حوالي 300 سوري عادوا إلى بلادهم من تركيا خلال اليوم"، موضحةً أن "من بين العائدين السوريين، أطفال ونساء، ونوهت بأن العودة تمت عن طريق معبر "أونجو بنار" بولاية كليس التركية المقابل لمعبر "باب السلامة" على الجانب السوري".
وأشارت إلى أن "السوريين في تركيا يواصلون العودة إلى مناطق سيطرت عليها الفصائل المسلحة الدعومة من أنقرة خلال عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ضمن "برنامج العودة الطوعية" الخاصة بالسوريين"، مؤكدةً أن "حوالي 330 ألف سوري رجعوا إلى بلادهم، منذ عام 2015، في إطار برنامج "العودة الطوعية".
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