الشرطة العراقية عثرت على 100 عبوة ناسفة جنوبي كركوك

أعلنت قيادة ​الشرطة العراقية​، أنّ "قطعات الفرقة الآليّة الفوج الثالث اللواء الآلي الثاني، شرعت بعمليّة تفتيش وتطهير في قرية الجوالة في محيط ناحية الرياض ب​محافظة كركوك​". وأوضحت في بيان، أنّ "خلال العمليّة، تمّت السيطرة على عتاد تشمل أكثر من 100 ​عبوة ناسفة​ ومقذوف، وهي: "هاون 82 ملم"، قاذفتي "RPG 7"، ركيزة "هاون 82"، 15 عبوة ناسفة، قنابر "هاون 60 ملم"، قنابر "هاون 120 ملم"، 7 ​صواريخ​ قاذفة، 40 مقذوفًا، 42 صاعقة تفجير، وغيرها". ولفتت إلى أنّ "العمليّة تأتي ضمن سلسلة العمليّات الإستباقيّة الّتي تقوم بها قطعات الفرقة الآليّة للقضاء على منابع ​الإرهاب​ وقواعد تمويله وإمداده".

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