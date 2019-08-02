وزير الداخلية التركي: البلاد جنست أكثر من 92 ألف سوري

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو أن "السلطات التركية منحت الجنسية التركية لـ 92 ألفا و280 سوري"، مشيراً إلى ان "تركيا تستضيف حاليا 3 ملايين و639 ألفا و284 سوري في إطار قانون الحماية المؤقتة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها 5.7 ملايين، بمن فيهم السوريون المقيمون فيها حاليا".
وأكد أن "استقبال تركيا لهذا العدد من المهاجرين هو أمر لم نشهده من قبل"، لافتا إلى أن "عدد الأطفال السوريين بتركيا، الذين هم في سن التعليم، بلغ مليونا و47 ألفا و536 طفلا"، مشيراً إلى انه "من بين المجنسين 47 ألف بالغ، والبقية أطفال".
وفي حديثه عن إمكانية عودة السوريين لبلادهم، لفت صويلو إلى أن "الاستطلاعات والدراسات أظهرت وجود 65 إلى 70% ممن يريدون العودة فور تحقيق الأمن ببلدهم الأصلي"، مستبعدا "أن يؤدي وجود المهاجرين السوريين إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا".
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