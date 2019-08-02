اللواء عثمان رئيسة شرطة برلين وعرض معها سبل التعاون

التقى المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ رئيسة شرطة ​برلين​ باربارا سلوفيك على رأس وفد، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تطوير العلاقة بين ​قوى الامن الداخلي​ في ​لبنان​ و​الشرطة الالمانية​، وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين.

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