شروف: ارسلان مصر على موضوع المجلس العدلي ولسنا من هواة البيع والشراء

لفت عضو المجلس السياسي في "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" ​وسام شروف​، إلى أنّ "من يراهن على الاستمرار بتضييع الوقت على أمل أن يتغيّر موقفنا بموضوع حادثة ​قبرشمون​ أو أن نلين خاصة بقضية تخص دم الشهداء، فنحن نعيد ونؤكد أننا لسنا من هواة البيع والشراء وسنبقى مصرّين حتّى النهاية على إحقاق الحق من دون أن يكون هناك تضارب بين المسارين السياسي والقضائي".

وفي حديث تلفزيوني، أشار شروف إلى أن "رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ مصرّ على موضوع ​المجلس العدلي​، والليونة هي في توضيح مسألة مهمّة مفادها أنّنا منفتحون على كلّ الأمور والحلول السياسيّة الصريحة الّتي تؤدّي إلى وأد الفتنة الّتي تبدأ بالذهاب إلى المجلس العدلي، دون أي مناورة"، معتبراً أنه "كان من المفترض الذهاب إلى ​مجلس الوزراء​ والتصويت على موضوع المجلس العدلي بشكل طبيعي، من دون أن نرفع الصوت ونطالب بالموضوع".