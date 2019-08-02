النشرة: وقوع إشكال فردي بصيدا تطور لاطلاق نار على خلفية اشراكات الكهرباء

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بان "إشكالا فرديا وقع على خلفية اشراكات ​الكهرباء​، قرب حمام الورد في ​صيدا القديمة​، تطور إلى ​إطلاق نار​ بين مجموعة من ​الشباب​، دون ان يسفر عن وقوع إصابات وحضرت ​القوى الامنية​ وباشرت تحقيقاتها وملاحقة مطلق النار".

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