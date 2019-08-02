مصادر عين التينة للمنار: حل مشكلة قبرشمون يجب ان يكون وطنيا

اشارت مصادر عين التينة ل​قناة المنار​ إلى أن "جهد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قائم وهو لا يرى الى الآن إلا المصالحة والمصارحة بشكل اساسي مدخلا للحل في قضية ​قبرشمون​"، معتبرة ان "حل المشكلة وتجاوزها يجب ان يكون عملا وطنيا جامعا"

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