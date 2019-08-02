فنيش: حادثة الجبل أثرت سلبا على المؤشرات السياحية والاقتصادية

اشار وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ في حديث تلفزيوني إلى أن "ميزة المقاومة هي انها أحسنت ادارة الصراع مع اسرائيل وانها تعرف ماذا تريد"، مؤكدا ان "ايران كانت قوة اساسية وداعمة لوجود المقاومة خلال ​حرب تموز​".

ولفت فنيش الى ان "الجانب الاسرائيلي يعيش بقلق بسبب تجربة ​حزب الله​ العسكرية"، مشيرا إلى ان "تجربة ​سوريا​ مكنت حزب الله من القتال في مختلف الظروف واكتساب خبرات عسكرية كبيرة".

وكان فنيش قد أكد خلال إطلاق المهرجان الرياضي السنوي في ​بعلبك​ أن "البلد في أمس الحاجة إلى تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بفعل التضحيات الجسيمة ل​شهداء المقاومة​ و​الجيش​ والشعب، وهذا الاستقرار بذلنا من أجله دماء عزيزة، ولا ينبغي أن نسمح لأحد بأن يهدد الاستقرار الداخلي، أو أن يعيد البلد إلى أجواء الفتنة الداخلية أو تهديد السلم الأهلي".

ورأى فنيش أن "حادثة الجبل أثرت سلبا على المؤشرات السياحية والاقتصادية، وينبغي معالجة تداعياتها من أجل الخروج من ضغط الأزمة التي أوصلت البلد إلى تعطيل الحكومة".