نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل" تغيب لليوم الرابع على التوالي

غابت نشرة الأخبار المسائية عن تلفزيون "المستقبل" لليوم الرابع على التوالي بسبب الإضراب الذي ينفذه العاملون فيه احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم منذ أشهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.