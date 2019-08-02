لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب شوقي الدكاش، إلى "أنّني بعدما تبلّغت رفض وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب أن أُلقي كلمة في مناسبة افتتاح ساحة الجيش اللبناني، الأعز على قلوبنا، في بلدة الجديدة- هرهريا- القطين الحبيبة، أتوجّه إلى بو صعب سائلًا عن الأسباب الّتي دفعتكم إلى رفضكم هذا؟".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل صار محرّمًا على نائب في كسروان- الفتوح التحدّث نيابة عن أهله وناخبيه خلال مناسبة وطنيّة جامعة، من المفترض أن تكون منزّهة عن كلّ تنافس واستثمار سياسي؟"، مركّزًا على أـنّ "الجيش يجمع فَلِم تعملون على التفرقة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر الدكاش لبو صعب: ما أسباب رفضك أن ألقي كلمة خلال افتتاح ساحة الجيش بالجديدة- هرهريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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