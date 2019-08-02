الدكاش لبو صعب: ما أسباب رفضك أن ألقي كلمة خلال افتتاح ساحة الجيش بالجديدة- هرهريا؟

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​شوقي الدكاش​، إلى "أنّني بعدما تبلّغت رفض وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ أن أُلقي كلمة في مناسبة افتتاح ساحة ​الجيش اللبناني​، الأعز على قلوبنا، في بلدة الجديدة- هرهريا- القطين الحبيبة، أتوجّه إلى بو صعب سائلًا عن الأسباب الّتي دفعتكم إلى رفضكم هذا؟".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "هل صار محرّمًا على نائب في كسروان- الفتوح التحدّث نيابة عن أهله وناخبيه خلال مناسبة وطنيّة جامعة، من المفترض أن تكون منزّهة عن كلّ تنافس واستثمار سياسي؟"، مركّزًا على أـنّ "الجيش يجمع فَلِم تعملون على التفرقة؟".