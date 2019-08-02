كشفت مصادر مطلعة في مخيم عين الحلوة لقناة الـ"NBN" عن أن "هناك خيارين في المخيم بعد اغتيال الفلسطيني حسن علاء الدين، إما التصعيد إما الانتظار لمعرفة نتائج الاتصالات الساعية للتهدئة والامور متجهة نحو الاتصالات".
وكان مراسل "النشرة" في صيدا قد افاد عن مقتل حسن علاء الدين المقلب بـ"الخميني" في الشارع الفوقاني في عين الحلوة اثناء انطلاق مسيرة احتجاج ضد قرار وزير العمل، مشيراً إلى "إطلاق نار كثيف وقذائف ار بي جي في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة على خلفية مقتل علاء الدين".
كانت هذه تفاصيل خبر NBN: من المرجح أن تتجه الامور نحو التهدئة بمخيم عين الحلوة بعد مقتل علاء الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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