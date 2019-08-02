واشنطن تعاقب موسكو

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قالت روسيا إنها غير مندهشة من فرض الولايات المتحدة لحزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

ونفى نائب وزارة الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، في مقابلة مع قناة "آر تي"، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد فوجئت بحزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على خلفية قضية سكريبال.

وأضاف: "نتابع هذا منذ العام الماضي، عندما تم تطبيق حزمة العقوبات هذه للمرة الأولى. إدارة ترامب تفرض بانتظام عقوبات وتدابير تقييدية ضد روسيا".

وتابع ريابكوف: "أعتقد أن هذا جزء من الظروف السياسية الداخلية. إنه لأمر محزن أن تتم التضحية ببقايا ما يسمى بالشراكة الروسية الأمريكية بسبب مطالب أولئك الذين يستخدمون العلاقات مع روسيا كأداة للصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

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حزمة ثانية

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، قد أعلن اليوم الجمعة، أن واشنطن فرضت حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية سكريبال، لأن موسكو "لم تقدم الضمانات المطلوبة".

وأفادت صحيفة "بوليتيك" في وقت سابق، نقلا عن مصدرين في الإدارة الأميركية، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترمب، وقع مرسوما يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بقضية تسمم ضابط الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وسارعت إيران للتنديد بالعقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضتها واشنطن ضد روسيا، واصفة هذه العقوبات بالإرهاب الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الجمعة في بيان، "جنون الأميركيين في الاستخدام المفرط للإرهاب الاقتصادي والعقوبات الغير شرعية والأحادية الجانب التي تفرض على البلدان التي لا توافق واشنطن الرأي وتتصرف وفق أهوائها، يعد حيلة فاشلة من قبل واشنطن، ولن تنجح بالتأثير على روسيا".

