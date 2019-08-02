ترمب: كوريا الشمالية لن تخيب آمالي رغم اطلاق الصواريخ

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واشنطن: قال الرئيس الاميركي دونالد ترمب الجمعة إنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "لن يخيب آمالي" رغم اقراره بأن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ "قد" تشكل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.

واضاف في سلسلة من التغريدات "قد يكون هناك انتهاك للأمم المتحدة، لكن الزعيم كيم لا يريد أن يخيب آمالي عبر انتهاك الثقة. هناك الكثير مما يجب أن تحصل عليه كوريا الشمالية".

وتابع أنّ "للزعيم كيم رؤية رائعة وجميلة لبلاده، ووحدها الولايات المتحدة في ظل رئاستي بإمكانها جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة".

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية، وقد دان الأعضاء الأوروبيون لمجلس الأمن الاختبارات الأخيرة لصواريخ قصيرة المدى.

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غير أنّ ترمب وصفها بأنّها "عادية".

واستثمر الرئيس الأميركي كثيراً من الرصيد السياسي في مسعاه لإقناع كيم بإنهاء عزلة بلاده والتخلي عن ترسانته النووية.

وبرغم ثلاث قمم بينهما وتبادل عدد من الرسائل، فإنّ ترمب سجّل مكاسب متواضعة.

وفي تغريداته الأخيرة، ألمح الرئيس الأميركي إلى أنّ لمسته الشخصية ستكون كافية لإقناع كيم بتخلي النظام الكوري الشمالي عن القوة النووية.

وقال "سيقوم بالأمر الصحيح لأنّه أذكى بكثير من أن لا يقوم بذلك، ولا يريد أن يخيّب أمل صديقه، الرئيس ترمب!".