شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: المؤتمرات الوطنية تعكس صورة إيجابية حقيقية عن الاهتمام بالشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد و عضو الهيئة العليا، إن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل دائما على إعادة تدريب وتأهيل الشباب لتحمل المسئولية وتعلم القيادة .

وأضاف " قنديل" في بيان له اليوم، أن المؤتمرات الوطنية للشباب والتى تعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، والتى يشارك فيها كافة أطراف الأجهزة التنفيذية والمعنية بالدولة تعكس صورة إيجابية حقيقية عن مدى اهتمام الدولة بالشباب ورعايتهم كما أنها تزيد من الوعى والإدراك لدى الشباب أنفسهم وتجعلهم اكثر حبا وانتماءا لوطنهم .

وأكد رئيس اقتصادية الوفد، أن توصيات المؤتمر السابع للشباب والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، يسهل من جسور التواصل والتفاهم بين قادة المستقبل والحكومة لكل ما تم طرحه للنقاش خلال المؤتمر .

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وقال الدكتور خالد قنديل، أن تبنى القيادة السياسية للمشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من الشباب خلال المؤتمر، يؤكد للجميع أن افكار الشباب واطروحاته أصبحت محل تقدير واهتمام من قبل الدولة .

وأشاد "قنديل" بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر والتي أكد فيها أن هذا الوطن العظيم يخوض غمار التحدي ويسعى للسلام والبناء وأن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركة البناء والبقاء.