أصبح عدد المشاهدات في اليوتوب موضوع منافسة بين الفنانين، إذ أصبحت النسب المرتفعة مقياسا مهما لنجاح العمل وانتشاره. في الفيديو التالي، نستعرض لكم قائمة أكثر 10 فنانين شعبية على “يوتوب المغرب” في 12 شهرا الأخيرة، والتي يغيب سعد لمجرد عن صدارتها عكس المتوقع:

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الفنانين الأكثر شعبية في “يوتوب” المغرب خلال 12 شهرا الأخيرة .. سعد لمجرد ليس في الصدارة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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