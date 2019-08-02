بعد وفاة امرأة حامل بنزيف حاد في مصحة خاصة واحتجاج عائلتها .. الدكالي يتدخل ويعد بتحقيق

على خلفية وفاة امرأة حامل، أمس الخميس، في مصحة خاصة بمدينة القصر الكبير، أعلنت وزارة الصحة عن فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أصدرته اليوم الجمعة، إن وزير الصحة أنس الدكالي أعطى تعليماته بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة المرأة الحامل في إحدى المصحات الخاصة في مدينة القصر الكبير.

وأوضحت الوزارة أنها علمت أن امرأة حامل توفيت بعد خضوعها لعملية قيصرية بمصحة خاصة بمدينة القصر الكبير، وتعرضها لنزيف حاد فشل الأطباء في إنقاذها لتفقد حياتها، وعلى إثر ذلك أعطيت التعليمات من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الوفاة، وتحديد المسؤوليات في حالة تأكد وجود خطأ أو إهمال في التكفل بالمرحومة.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وفق ما سيؤول إليه التحقيق بخصوص هذه النازلة، مقدمة تعازيها لعائلة الفقيدة.

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وخلفت الوفاة احتجاجات في مدينة القصر الكبير أمس الخميس، حيث حجت عائلة الضحية “صفاء” بعد دفنها، إلى أمام المصحة، منظمة وقفة احتجاجية، يتهمون فيها الأطر الطبية بالتقصير، ويطالبون بفتح تحقيق.

وفي حديثهم لـ”اليوم 24″، قص أفراد من عائلة الضحية صفاء تفاصيل مؤلمة عن الواقعة، إذ قالوا إن الضحية بعد وضعها تحدثت مع عائلتها، قبل أن تدخل في غيبوبة، مذكرين بحرقة، أن الضحية “صفاء” انتظرت ثمان سنوات لترزق بمولود، لتفارق الحياة مباشرة بعد الولادة.