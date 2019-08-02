حكيمي يبحث عن أول لقبه مع بروسيا دورتموند في مواجهة العلاق “البافاري”

يبحث أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني، عن أول لقب له مع فريق “أسود الفستفال”، وذلك عندما يخوض، يوم غد السبت، مباراة “السوبر الألماني”، والتي ستجمعه بغريمه التقليدي بايرن موينخ.

النجم المغربي الشاب، والذي واصل النسج على نفس منوال التألق مع الفريق، في المباريات الوداية الاخيرة، حيث سجل هدفا في آخر مباراة ودية للفريق، أمام سانت غالن السويسري (انتهت بفوز دورتموند بأربعة أهداف لهدف)، وهو الأمر الذي يرغب في تكراره في هذه المباراة التاريخية.

حكيمي وفريقه دورتموند، يطمحان إلى الاستفادة من عاملي الارض والجمهور، إذ أن المباراة ستقام بملعبه “سيغانال إدونا بارك”، من أجل تحقيق لقب محلي مهم، يستهل به موسمه بشكل جيد، حيث ينافس بجيدة على اللقب، وكذا على لقب عصبة الأبطال الأروبية.

جدير ذكره، أن دورتمون عزز صفوفه هذا الصيف، بمجموعة من اللاعبين المميزين، على غرار جوليان براندت (باير ليفركوزن)، ثورجان هازارد (بوروسيا مونشنغلادباخ)، ماتس هاميلز (بايرن ميونخ)، ونيكو شولز (هوفنهايم)، في حين غادر الفريق كل من عبدو ديالو، المنتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وكريستيان بوليسيتش الذي انضم إلى تشيلسي الإنجليزي.