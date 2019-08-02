ملكة جمال العرب 2019 المغربية فيريال الزياري : تلقيت عروضا للتمثيل مباشرة بعد تتويجي وهذا سر جمالي-فيديو

توجت الشابة المغربية، فريال الزريالي، مؤخرا، بلقب ملكة جمال العرب بلبنان ، متفوقة على تجميع المتسابقات من دول عربية.

واستضاف “اليوم 24″، فريال الزريالي، من أجل تقريب الجمهور من تتويجها باللقب الذي لم تكن تتوقعه.

وأبرزت ملكة جمال العرب 2019، أن المنافسة التي دامت لأكثر من 20يوما، كانت قوية، الأمر الذي جعلها لا تتوقع أن تنال اللقب .

وأكدت فريال أن المسابقة تعتمد على معايير أخرى مهمة أكثر من الجمال من بينها المستوى الثقافي .

وقالت فريال إنها تلقت عروضا للتمثيل، وللمشاركة في إعلانات تجارية خارج المغرب، مبرزة أنها تحرص على اختيار الأعمال التي تعرض عليها بعناية، من أجل أن تضيف لها في مسارها الذي انطلق بعد التتويج.