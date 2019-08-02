البرازيلي مالكوم يغادر برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غادر النجم البرازيلي، مالكوم دي أوليفيرا، صفوف فريق برشلونة الإسباني باتجاه زينيت سان بطرسبرغ الروسي، اليوم الجمعة.

وأعلن الحساب الرسمي لزينيت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التعاقد مع مالكوم، دون ذكر أي تفاصيل بشأن مدة العقد.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن مالكوم رحل عن برشلونة مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

وكان برشلونة قد تعاقد مع مالكوم قبل عام واحد من نادي بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو، بعد صراع قوي مع روما.

ولم يحصل مالكوم على فرصة للمشاركة في التشكيل الأساسي لبرشلونة خلال الموسم المنتهي، كما أنه خرج من حسابات الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بالموسم الجديد بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان.