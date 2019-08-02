مانشستر يونايتد يحسم صفقة ماغواير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قام بحسم صفقة نجم ليستر سيتي، هاري ماغواير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع ليستر بشأن ضم ماغواير مقابل 85 مليون إسترليني.
وأشارت تقارير إلى أن ليستر رفض العرض السابق لمانشستر يونايتد، والذي قدم خلاله الأخير 70 مليون إسترليني فقط.
وسيصبح ماغواير أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول مقابل 75 مليون إسترليني.
وخاض ماغواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب إنجلترا.
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