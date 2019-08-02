شكرا لقرائتكم خبر عن العطاس یصدر بیان تعزیة في شهداء الهجمات الارهابیة على عدن (نصه) والان مع التفاصيل

بعث حیدر ابوبكر العطاس مستشار رئیس الجمهوریة برقیة عزاء ومواساة في بیان تعزیة في شهداء الهجمات الارهابیة على معسكر الجلاء وشرطة الشیخ عثمان بالعاصمة عدن. وعبر العطاس عن عمیق حزنه إزاء استشهاد العشرات من القادة والجنود من ابطال الحزام الامني وشرطة الشیخ عثمان. وحصل "الیمن العربي" على نسخة من بیان النعي وهنا یعید نشره كما ورد : دولة الرئیس حیدر ابوبكر العطاس مستشار رئیس الجمهوریة یصدر بیان تعزیة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴾

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بقلوب مؤمنة يملؤها الحزن والالم تلقينا نبأ استشهاد البطل العميد منير محمود اليافعي ابو اليمامة قائد اللواء الاول دعم واسناد هو ومجموعة من ابطال الحزام الامني بعمل إرهابي جبان استهدف معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان في محافظة عدن ، اننا نقف اليوم عاجزين عن ايجاد كلمات يمكنها ان ترثي هولاء الفرسان وعلي راسهم الشهيد البطل المقاوم ابو اليمامة الذي ضحى بحياته من أجل كسر شوكة المشروع الانقلابي وهزيمة المليشيات الحوثية وهزيمة قوي الشر والظلام لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة عدن وغيرها من محافظات الوطن شر هزيمة .

ان استشهاد البطل العميد منير اليافعي (أبو اليمامة) -قائد اللواء الأول دعم وإسناد- يعتبر خسارة وطنية كبيرة، فقد الوطن أحد أنبل وأشجع الرجال المقاومين في سبيل انتصار شعبهم ووطنهم

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ان الاستهداف الوحشي والغادر من قبل الإرهابيين الذي حدث يؤكد ضرورة القضاء على الانقلاب ومشروعه العدائي الإرهابي وعلى كل خلايا التنظيمات الإرهابية وأعوانهم

فالميليشيات المارقة تحتم علينا جميعا التصدي لممارساتها وافعالها المارقه والاثمة لتحرير كامل تراب الوطن من شرورها ويجعلنا نستمد من القوة من ارواح شهدائنا للوقوف معا والتصدي لتلك الاعمالل الارهابية والقضاء علي كل ما يمس الوطن والمطالبة بمعاقبة ومحاسبة كل الخونة والمقصرين الذين يعملوا علي تاخير النصر واننا اذ نستنكر الاعمال الارهابية فاننا ايضا نستنكر تلك الاصوات المشوهه الحاقدة التي شمتت وسعدت باستشهاد الابطال الذين يدافعون عن الوطن وعن كرامته والتي تعمل علي ازكاء روح العنصرية والفرقة

وبهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل أن يتغمده وجميع الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم وزملائهم في معارك الشرف والعز الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

رحم الله الشهيد البطل ابو اليمامة ورفاقه الأبطال